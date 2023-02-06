الزلزال المدمر.. مقاطع مصورة ترصد "لحظات الرعب"

لقي 237 شخصا على الأقل مصرعهم، في سوريا نتيجة الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا صباح الإثنين بقوة 7.8 درجة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي إن حصيلة قتلى الزلزال الذي هز جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ارتفعت إلى 284 إضافة إلى إصابة 2323.

وأضاف أن عدد القتلى في كهرمان مرعش 70 حيث مركز الزلزال وأربعة في خطاي و20 في عثمانية و18 في شانلي أورفا و14 في ديار بكر و13 في أديامان.

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو الآثار المدمرة للزالزال.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

وتُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس/آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

#زلزال_ترکیا اللهم سلم سلم يارب الطف بهم وارحم ميتهم واشف جرحاهم واجبر مصابهم وفرج كرباتهم واحفظ المسلمين وبلدانهم من كل مكروه . pic.twitter.com/bQqByqR8aC — Zayad (@558Zayad) February 6, 2023