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فيديو.. السجن لصحفية روسية احتجّت ضد الحرب على الهواء

15 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 1:32 صباحًا
Marina Ovsyannikova مارينا أوفسيانيكوفا

مارينا أوفسيانيكوفا

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تواصل روسيا رفضها للمطالبات الدولية لإنهاء حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة لأنها تقمع الأصوات المنددة بالحرب في داخل روسيا.

توواجه موظفة في التلفزيون الروسي احتجت على الهواء على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال نشرة الأخبار في وقت الذروة احتمال الحكم عليها بالسجن 10 أيام، حسبما أكده مسؤول في محكمة في موسكو لوكالة “فرانس برس”.

ومثلت مارينا أوفسيانيكوفا، الموظفة في التلفزيون الرسمي التي قاطعت نشرة أخبار تحظى بأكبر نسبة مشاهدة في روسيا حاملةً لافتة كتب عليها “لا للحرب”، أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين التظاهر اليوم الثلاثاء، وفق المسؤول.

ودفعت أوفسيانيكوفا براءتها من تهمة انتهاك قوانين التظاهر، أمام المحكمة في موسكو اليوم، قائلاً: “لا أقر بالذنب”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تقديم حماية قنصلية للصحافية.

وقال ماكرون: “سنبدأ جهوداً دبلوماسية تهدف إلى توفير حماية لها إما من خلال السفارة أو عبر اللجوء. وسأقدم هذا الاقتراح للرئيس بوتين في محادثاتي المقبلة معه بطريقة مباشرة”.

وقال ماكرون خلال زيارة لمنشأة تضم لاجئين أوكرانيين في منطقة لوار في غرب فرنسا: “أريد أن أحصل في أسرع وقت ممكن على توضيحات بشأن وضعها الشخصي وقدرتها على مواصلة عملها”.

Marina Ovsyannikova مارينا أوفسيانيكوفا

Marina Ovsyannikova مارينا أوفسيانيكوفا

وخلال نشرة الأخبار المسائية الأكثر مشاهدة في روسيا على محطة “تشانيل اون”، دخلت امرأة خلف مقدّمة النشرة، لتظهر أمام الشاشة وهي حاملة لافتة كُتب عليها “أوقفوا الحرب. لا تصدّقوا الدعاية السياسية”.

وتبّين أن المرأة، بحسب منظمة “أو في دي انفو”، تُدعى مارينا أوفسيانيكوفا وتعمل كمحرّرة أخبار في المحطة، وتم توقيفها لاحقاً.

وهي تواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 عاما إذا أدينت بموجب قانون جديد يعاقب وسائل الإعلام على نشر “أخبار كاذبة” حول الجيش الروسي.

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