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السجن لمسؤول عراقي كبير في وزارة الكهرباء والسبب..

13 - يوليو - 2021
العراق يعاني من أزمة حادة في قطاع الكهرباء

العراق يعاني من أزمة حادة في قطاع الكهرباء

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أصدرت السلطات القضائية في العراق، حكماً بالسجن لأربعة أعوام بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بسبب تهم متعلقة بالفساد.

كشفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي بالحبس 4 سنوات بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بسبب تهم متعلقة بالفساد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مسؤوال قوله أنه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، صدر حكم بحق رعد قاسم محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء بالحبس لمدة أربع سنوات وغرامة مالية مقدارها عشر ملايين دينار” (6900 دولار تقريبا).

وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أن “ذلك جاء على خلفية تحرير صك لقاء إحالة مشاريع لصالح شركات”.

يأتي ذلك الحكم في وقت يعاني منه العراق من أزمة حادة في قطاع الكهرباء أدت إلى انهيار كامل تسبب بقطع الكهرباء عن المستشفيات والمطارات ومبان حكومية رئيسة أخرى.

يتزامن ذلك أيضا مع تعرض أكثر من 70 برجا لنقل الطاقة الكهربائية إلى تفجيرات في مناطق امتدت من الجنوب إلى الشمال العراقي.

 

    المصدر :
  • الحرة

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