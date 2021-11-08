السجن 18 عاماً لقس روسي بتهمة إغواء 53 فتى

حكم على كاهن في أقصى شرق روسيا، بالسجن 18 عاما في قضية إغواء 53 فتى منذ العام 2007، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” عن مكتب المدعي الإقليمي اليوم الاثنين.

وتم اعتقال الراهب الكاهن سبيريدون (يوري أبراموف) في نهاية عام 2019 بعد أن أبلغ أحد السكان المحليين لجنة التحقيق الروسية بوجود شبهات حول رئيس كنيسة النبي إيليا في قرية أمورزت الواقعة بمنطقة الحكم الذاتي اليهودي.

وبعد اعتقال الكاهن، تم خلال تفتيش منزله العثور على مجموعة من المواد “بعيدة كل البعد عن الأغراض الروحية”، حسب المصدر.

كما اكتشف التحقيق أن مساعد الكاهن، قارع الأجراس سيرغي موس، شاركه في إغواء الأطفال، وقضت المحكمة بسجنه لمدة 12 عاما.