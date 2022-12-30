السجن 20 عاماً لـ46 عسكرياً من ساحل العاج بتهمة التآمر ضد الحكومة في مالي

أصدرت محكمة استئناف باماكو في مالي، اليوم الجمعة 30/12/2022 أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على 46 عسكرياً من ساحل العاج (كوت ديفوار)، وغرامة مليوني فرنك غرب أفريقي على كل منهم.
وبحسب موقع “مالي أكتيو” الإخباري “بعد عقد جلستي استماع في محكمة استئناف باماكو يومي 29 و30 كانون الأول أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق 46 عسكرياً إيفوارياً، فضلاً عن غرامة بقيمة مليوني فرنك غرب أفريقي”.
وكان العسكريون الإيفواريون المدانون قد حوكموا بتهمة الهجوم والتآمر ضد الحكومة، والمساس بالأمن الخارجي للدولة، وحمل ونقل أسلحة وذخائر حرب.
وبعد وساطة جمهورية توغو، أطلقت مالي، في 4 أيلول الماضي، سراح 3 من أصل 49 عسكريًا من ساحل العاج، كانت قد اعتقلتهم في 10 تموز الماضي.