السجن 20 عاماً لـ46 عسكرياً من ساحل العاج بتهمة التآمر ضد الحكومة في مالي

أصدرت محكمة استئناف باماكو في مالي، اليوم الجمعة 30/12/2022 أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على 46 عسكرياً من ساحل ‏العاج (كوت ديفوار)، وغرامة مليوني فرنك غرب أفريقي على كل منهم‎.‎

وبحسب موقع “مالي أكتيو” الإخباري “بعد عقد جلستي استماع في محكمة استئناف باماكو يومي 29 و30 كانون الأول أصدرت ‏المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق 46 عسكرياً إيفوارياً، فضلاً عن غرامة بقيمة مليوني فرنك غرب أفريقي”.‏

وكان العسكريون الإيفواريون المدانون قد حوكموا بتهمة الهجوم والتآمر ضد الحكومة، والمساس بالأمن الخارجي للدولة، وحمل ونقل ‏أسلحة وذخائر حرب‎.‎

وبعد وساطة جمهورية توغو، أطلقت مالي، في 4 أيلول الماضي، سراح 3 من أصل 49 عسكريًا من ساحل العاج، كانت قد اعتقلتهم ‏في 10 تموز الماضي‎.‎