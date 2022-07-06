الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السجن 4 سنوات لوزيرة سابقة

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

حكمت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بتهم وقضايا تتعلق بالفساد.

وتمت متابعة الوزيرة السابقة خليدة تومي في ملف فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

وفي 8 حزيران السابق، مثلت الوزيرة السابقة ومن معها، أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد وقع بتاريخ 7 نيسان الماضي، عقوبات بالحبس النافذ في حق تومي ومن معها من إطارات القطاع، حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا - رويترز
حوالي 440 سجينا يفرّون من سجن في نيجيريا
في 58 دولة.. تسجيل أكثر من 6000 إصابة بجدرى القردة
خيبة أمل فلسطينية بعد تقرير أميركا عن مقتل أبو عاقله.. اليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
سمير جعجع
جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"