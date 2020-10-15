السعودية: أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران

أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران سبب مشاكل وأزمات اليمن، واضاف “أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران”.

وتابع “في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأمس الأربعاء، انطلق الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.

ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي “نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة”، مشيراً إلى أن “قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة”.

كما أضاف أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة، مضيفا أن المملكة ستواصل التصدي لزعزعة إيران لأمن المنطقة، مؤكداً أن “نشاطات إيران النووية والصاروخية تمثل تهديدا كبيرا للمنطقة”.

هذا وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.