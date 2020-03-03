السعودية.. إجراءات احترازية لمواجهة “كورونا”

أعلنت السعودية حزمة من الإجراءات الاحترازية بشكل مؤقت، في إطار توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والقادمين إلى البلاد، حسبما أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء.

وأتى ذلك في إطار الجلسة التي عقدها مجلس الوزاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة.

وشدد المجلس على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية استكمال للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة، لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة.

وأوضح أن تلك الإجراءات تمت بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس “كورونا” وانتشاره محليا وعالميا، وأن تلك الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنية، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.

كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها.

وذكر وزير الدولة ووزير الإعلام بالإنابة عصام سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة، أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الثالثة والخمسين في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس “كورونا” المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.