السعودية: إجماع عربيّ يتزايد لاتّباع نهج جديد حيال سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أنّ “إجماعًا بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في منتدى ميونخ للأمن، السبت: “سترون أن إجماعًا يتزايد، ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”.

وأضاف أنه “في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي، فإنه بدأ يتشكل نهج آخر” لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين، بخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا”.

وتابع: “لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية، خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن الرياض أرسلت طائرات محملة بالمساعدات لمناطق منكوبة تسيطر عليها الحكومة السورية، في إطار جهود الإغاثة من الزلزال، بعد أن أرسلت مساعدات في البداية فقط لشمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.