السعودية.. إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة، والقبض على مستقبليها وعددهم أربعة.

وذكرت الهيئة في موقعها على الإنترنت أن تلك الإرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

#ارقد_وآمن | إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في عددٍ من الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

🔗| https://t.co/SZFcpzavj2#زاتكا pic.twitter.com/oEL8xFK9zP — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 31, 2021

وقالت الهيئة إنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.

وعبر حسابها في “تويتر” نشرت الهيئة تسجيلا مصورا يوثق تلك الطرق في التهريب ومنها إخفاء المواد داخل الإطارات المعدنية لمركبة خاصة، وكذلك إخفاء المهربات في أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المنفذ.