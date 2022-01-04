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السعودية.. إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز الـ2500

4 - يناير - 2022
كورونا في السعودية

كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضمنت الإحصائية تسجيل 2585 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 375 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 96 حالة.

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 562437 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 543129 حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8883 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا تقليص الفترة الزمنية لأخذ الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.

وأعلنت السعودية تسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون شديدة العدوى في 1 ديسمبر.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد في السعودية حاجز الألف للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، فيما حذر المتحدث باسم وزارة الصحة من الموجة “الأعلى” التي يشهدها العالم حاليا.

وسجلت المملكة، أكبر دولة خليجية يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، يوم الأحد، 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

ولفتت وكالة رويترز إلى أن الحالات اليومية كانت قد انخفضت إلى أقل من 100 في سبتمبر الماضي.

ورغم ارتفاع الإصابات، قالت الوكالة إن المعدل اليومي لا يزال أقل من 4700 حالة يومية شهدتها المملكة في يونيو 2020.

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