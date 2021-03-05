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السعودية: إصابة طفل وأحد المدنيين بشظايا مسيرات حوثية مفخخة جنوب المملكة

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 12:37 صباحًا
تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة

تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

كما بيّن أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه في يوم الجمعة 21 / 7 / 1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

إلى ذلك أضاف أنه نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، لافتاً إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، بحسب “العربية”

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