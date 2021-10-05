السعودية.. إعدام مواطن بتهمة الانتماء إلى "خلية إرهابية"

نفذت السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق مواطن أدين لمشاركته في ”خلية إرهابية“ بمنطقة الدمام في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وصدر بيان صادر عن وزارة الداخلية قوله، إنه قد جرى “تنفيذ حكم القتل تعزيرا في المواطن السعودي مسلم بن محمد المحسن في الدمام بالمنطقة الشرقية“، لافتا إلى أن المدان كان قد كان “شارك في خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن المدان الذي جرى إعدامه قد أدين بـ”الخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة مولوتوف بغية الاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم“.

ولفت أن السلطات الأمنية المختصة كانت تمكنت اعتقال المدان، قبل أن تسفر التحقيقات معه إلى توجيه التهم السابقة عليه ومن ثم ” إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة” حيث “صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه“.

واعتبرت وزارة الداخلية أن ما أقدم عليه ذلك المواطن “من جرائم عديدة وبما انطوت عليه من تمرد على ولي الأمر.. وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع” فإن ذلك “استوجب ذلك العقاب المشدد“.

وقالت الوزارة في بيانها أن الجرائم المذكورة صدرت :بتخطيط.. وتواطؤ.. (لذلك) فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة كانت قد نفذت في أغسطس الماضي حكم الإعدام بحق مواطن آخر يدعى أحمد بن سعيد علي الجنبي في المنطقة الشرقية.

وكا ن الجنبي، بحسب بيان الداخلية السعودية، قد أقدم على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار بضع مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في مواقع في محافظة القطيف شرقي المملكة.