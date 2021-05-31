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السعودية.. ارتفاع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

31 - مايو - 2021
مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1245 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع الأيام الأخيرة.

وأفادت الوزارة الصحة، بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1245، لتصل حصيلتها الكلية إلى 450436 حالة، بينها 9661 نشطة، و1438 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 28 مايو 1215 حالة، وفي 29 مايو 1106 حالات، وفي 30 مايو 907 حالات.

وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7362 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا يوم 28 مايو 11 حالة، وفي 29 مايو 14 حالة، وفي 30 مايو 13 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى 433413 شخصا، بعد تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة.

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