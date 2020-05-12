السعودية.. ارتفاع في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا

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كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الثلاثاء، عن تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة لترتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 9 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.

وكانت السعودية قد شهدت الاثنين تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيراً إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

هذا وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحافي الاثنين حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصاً. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

62 % انتشار الفيروس في جنسيات متعددة

كما أشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.