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السعودية.. اكتشاف ثاني إصابة بكورونا لمواطن عاد من إيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

ولم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي، عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا، وفقا لما أشارت وكالة أنباء السعودية.

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وطمئنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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