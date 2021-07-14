السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان مهم لاستقرار المنطقة

جددت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، دعمها وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان.

مجلس الوزراء السعودي قال في بيان له: “من الضروري مساندة جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مؤكدا أن “الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية مهم لاستقرار المنطقة”.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب كلمة وزير الري الإثيوبي إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.

كما شدد مجلس الوزراء السعودي على أنه يدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وتتفاوض كل مصر والسودان وإثيوبيا منذ العام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم أمس الثلاثاء أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، فيما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة “التصلب الحالي” في المفاوضات.