السعودية: الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عبد الله المعلمي، أن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله للعالم بأسره، لافتا أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، قد انسحبت بشكل فردي في 8 مايو من العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على طهران لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق جديد.

وردا على سؤال لقناة “فوكس نيوز” الإخبارية عما إذا كان يعتقد أن إدارة بايدن ستبتعد عن دول الخليج، وتعود إلى إيران والاتفاق النووي ، قال المعلمي: “أعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله للعالم بأسره. ولا أعتقد أن أي شخص سيكون ساذجًا بما يكفي للعودة إلى نفس الصفقة”..

وأضاف: إذا كانت هناك اتفاق جديدة تشارك السعودية في النقاش بشأنه ويغطي أوجه القصور في الاتفاق السابق مثل سلوك إيران في المنطقة، ومسألة الصواريخ البالستية وإمداد الميليشيات الموالية لها بالسلاح وما إلى ذلك، فعندها جميعا سندعم ذلك”.

وكان فريق حملة بايدن قد ذكر في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز إن موقف الرئيس المنتخب من إيران قد “جرى توضيحه” في مقال رأي نشر مؤخرا، وأوضح فيه بايدن أنه سينضم الاتفاقية إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق.

وقال بايدن “أولا ، سألتزم التزاما لا يتزعزع لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وثانيا، سأعرض على طهران طريقا موثوقا للعودة إلى المسار الدبلوماسي”.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت قد توصلت مع الدول الكبرى (فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا) إلى اتفاق مع إيران في العام 2015 تلتزم فيه الأخيرة بعدم تصنيع أسلحة نووية مقابل حوافز مادية ودبلوماسية.