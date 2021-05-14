السعودية: الممارسات الإسرائيلية غير شرعية وتخالف كافة الأعراف الدولية

أدانت المملكة العربية السعودية الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ودعت لضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

التصريحات السعودية جاءت خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، الذي دعا خلاله “إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في حوادث منفصلة بالضفة، مضيفة أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات.