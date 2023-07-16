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السعودية تؤكد تعاونها مع اليابان لتحقيق أمن الإمدادات البترولية

منذ 46 دقيقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان

الأمير عبد العزيز بن سلمان

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قال وزير الطاقة السعودس الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستواصل تعاونها مع اليابان في مجال الهيدروجين النظيف وتطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، وفق ما نقل التلفزيون السعودي الرسمي.

ونقل التلفزيون عنه قوله إن المملكة “مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان، من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الاستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان”.

وأضاف أن السعودية أصبحت في عام 2021 “أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40 بالمئة” من احتياجاتها.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خلال جولة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالشرق الأوسط لعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة دول منتجة للنفط.

    المصدر :
  • رويترز

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