الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تؤكد على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

16 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2021 5:35 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على إن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: “أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي”. وأضاف: “لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة الذين أعلن عنهم سابقا ونحن منفتحون لاستمرار الحوار”.

وأضاف بن فرحان القول: “نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”، فيما شدد شكري بالقول: “أكدنا في اجتماعنا على أهمية إجراء الانتتخابات الليبية دون تأخير”، مؤكداً أن “استقرار ليبيا أمر ضروري”.

وأكد أنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى بشأن التحديات المشتركة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الأمن المائي لمصر والسودان من الأمن القومي العربي وتشديد الدعم الكبير للبلدين.

وأوضح أنه تم التطرق لتطورات الأوضاع في اليمن، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 4 يونيو 1967.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن “علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية”، مشددا بالقول: “نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الحرس الوطني بمحيط الكونغرس
    مساعدة سابقة لترامب تكشف أمراً خطيراً خلال حادثة اقتحام الكونغرس!
    الشرطة الكندية
    مقتل مسلَحَين وإخلاء منازل بسبب حادث أمني قرب بنك في كندا
    كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أما مجلس الأمن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي أمام مجلس الأمن.. روسيا "دولة إرهابية"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟