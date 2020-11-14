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السعودية تؤيد إجراءات المغرب في الكركرات وتدعو لضبط النفس

منذ 7 ثواني
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن تأييدها الإجراءات التي اتخذها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن المملكة “تؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات، في الصحراء المغربية”.

وشددت على “استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا”، كما طلبت “ضبط النفس، وعدم التصعيد، امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، اعلنت أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة، وأكد الجيش المغربي، أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمناً بالكامل.

كما أوضح الجيش أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع، ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مؤكداً أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكركرات.

في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء المغربية.

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