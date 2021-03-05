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السعودية تبدأ خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم

5 - مارس - 2021
مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

مركز تطعيم لقاح كورونا في السعودية

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بدأت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 384 إصابة مؤكدة وتعافي 309 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2651 منها 509 حالات حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 379092 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 369922 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6519 حالة وأجري 52737 فحصاً مخبرياً.

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