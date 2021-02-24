الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال يتعلق بحقوق المرأة

24 - فبراير - 2021
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

A A A
طباعة المقال

حققت المملكة العربية السعودية تقدما جديدا للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا لتقرير “المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ويهدف التقرير إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدا لقوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بحقوق المرأة، إذ قامت السعودية بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى، وهي: الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات.

وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة، التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وذلك بحسب صحيفة “عاجل”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
    بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!
    شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب
    تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟