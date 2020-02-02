السعودية تجلي طلابها من الصين

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بعدما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، أن تعليق الرحلات إلى مدينة “جوانزو” الصينية يبدأ من مساء اليوم، أشارت المعلومات إلى أن طائرة سعودية أجلت طلابا من مدينة ووهان الصينية تصل الرياض بعد نحو ساعتين.

في التفاصيل، أكدت المعلومات أن طائرة سعودية أجلت 10 طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، الأحد، ومن المتوقع أن تصل العاصمة الرياض بعد نحو ساعتين.

يشار إلى أن الخطوط الجوية السعودية كانت علّقت رحلاتها من وإلى “جوانزو” الصينية بسبب فيروس كورونا.

لا إصابات بالمملكة

يذكر أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة كان جدد منذ أيام عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر” لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن”. مضيفا “رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع”.

بدوره، شكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

إجراءات للوقاية

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة “مشتبهة أو مؤكدة”.

كما ألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين “بشكل مباشر أو غير مباشر” من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك، عرّفَت وزارة الصحة “الحالة المشتبهة” بأنها كل شخص مصاب بمرض تنفسي حاد، ومسجل تاريخ سفره إلى الصين في 14 يوما قبل ظهور الأعراض، ومن لديه اتصال وثيق خلال الـ14 يوماً الماضية مع حالة مؤكدة خلال سفره.