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السعودية تحدد موعد بدء حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا

منذ 40 دقيقة
تطعيم كورونا

تطعيم كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، السبت، بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال العبد العالي، إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، مبينا أن “جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم”.

وأكد متحدث الصحة السعودية تعافي 793 حالة من فيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن “المملكة تشهد حالة من الانخفاض الكبير في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بكورونا، وذلك على خلفية إعادة فرض بعض الإجراءات الاحترازية”.

وأشار العبد العالي إلى أن “التحكم في الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة مشروط بأمرين، وهما قدرة المجتمع السعودي على التقيّد بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة التنشيطية”.

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