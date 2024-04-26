السعودية تخطط لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السعودية تنوي استضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة، وذلك بمشاركة مسؤولين عرب وأجانب، بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة للتصدي للتوترات في الشرق الأوسط والعمل على تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن المحادثات المزمع إقامتها، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، “قد يشارك فيها أيضا وزير الخارجية البريطانية، ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية”.

وحسب “بلومبيرغ”، فإنه لا يُعتقد أن مسؤولين من إسرائيل، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، وحركة حماس، سيحضرون اجتماع الرياض.

وستجرى المناقشات على هامش نسخة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق “بلومبيرغ”. ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومسؤول عربي، أن وزير الخارجية الأميركي يعتزم زيارة السعودية، حيث من المتوقع أن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض ابتداء من 28 أبريل.

وذكرت “بلومبيرغ” في وقت سابق، أن “السعودية والإمارات وقطر أبدت استعدادها للمساعدة في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، إذا قبلت إسرائيل المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وتحظى الخطة بدعم واسع النطاق من الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وانتقدت السعودية ودول عربية أخرى بشدة الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، لتخفيف أزمتها الإنسانية ومنع المجاعة.