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السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة

18 - فبراير - 2021
السعودية تقرر زيادة إنتاج النفط

السعودية تقرر زيادة إنتاج النفط

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تخطط السعودية تخطط لزيادة إنتاجها من النفط خلال الأشهر المقبلة، في تراجع عن الخفض الكبير للإنتاج مؤخراً، وفقاً لما قاله مستشارون بارزون للمملكة، وفي إشارة إلى تنامي الثقة إزاء تعافي أسعار النفط ، حسب ما افادت به صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية .

وأضافت ”فاجأت أكبر منتج للنفط في العالم أسواق النفط الشهر الماضي، عندما أعلنت خفض إنتاج النفط بشكل أحادي بما يعادل مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس، في محاولة لرفع الأسعار“.

ومضت الصحيفة بالقول ”ولكن المملكة تخطط للتراجع عن تلك القرارات، عندما تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، الشهر المقبل، وفقاً لمستشارين، في ضوء تعافي الأسعار. لن يتم تنفيذ خطة زيادة الإنتاج حتى أبريل المقبل، في ظل التزام المملكة بخفض الإنتاج حتى شهر مارس“.

وتابعت ”حذّر مستشارون أن تلك الخطة يمكن أن يتم التراجع عنها، إذا تغيرت الظروف، كما أن النوايا السعودية لم يتم نقلها حتى الآن إلى أوبك“.

ونقلت عن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قوله في مؤتمر أمس الأربعاء: ”نحن الآن في وضع أفضل كثيراً مما كنّا عليه قبل عام، ولكن يجب أن أحذّر مراراً وتكراراً من الإسراف في الثقة. الضبابية مرتفعة للغاية، ويجب أن نتوخى الحذر“.

من جانبه، قال أولي هانسن، مدير وحدة البضائع الإستراتيجية في ”ساكسو بنك“، الذي يتخذ من لندن مقراً له: ”قيام السعودية بزيادة الإنتاج سيكون أمراً منطقياً للغاية في ضوء الندرة التي بدأت السوق تعاني منها، كما أنه من المتوقع أن يستقبل السوق هذا القرار بشكل جيد“.

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