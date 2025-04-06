السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو لأقل مستوى في 4 أشهر

خفضت السعودية اليوم الأحد أسعار خامها للمشترين من آسيا في مايو أيار لأدنى مستوى في أربعة أشهر بعد قرار صادم من أوبك+ بزيادة الإنتاج يوم الخميس.

وأظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد أن أرامكو حددت سعر البيع الرسمي للنفط الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو أيار عند 1.20 دولار فوق متوسط ​​عمان/دبي بما يشكل خفضا 2.30 دولار.

كما خفضت الشركة أسعار أبريل لخامات أخرى تبيعها لآسيا 2.30 دولار للبرميل.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيها أرامكو الأسعار.

وعلى غير المتوقع، وافقت ثماني دول في أوبك+ يوم الخميس على المضي قدما في خطة للتخلص من خفض الإنتاج بزيادته 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار وهو قرار دفع أسعار النفط إلى مواصلة خسائر حادة منيت بها في وقت سابق.

وقبل تلك الأنباء، توقع مسح أجرته رويترز أن يتراجع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا 1.80 دولار إلى دولارين وذلك استنادا إلى الانخفاضات الحادة في أسعار مارس آذار.

وهبط متوسط العلاوة الفورية لخام دبي إلى 1.39 دولار للبرميل في مارس آذار من 3.33 للبرميل وهو متوسط فبراير شباط، وذلك بعد عودة إمدادات روسية لآسيا منذ مارس آذار.