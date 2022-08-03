السعودية تدعم كل الجهود التي تمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أعرب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل الأربعاء، عن بالغ القلق تجاه تعثر عمليات التحقق التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف الواصل أن “عدم شفافية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخرق الميثاق الأممي”، مشدداً على أن “الشفافية ضرورية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

وأشار الواصل في كلمته أمام مؤتمر لحظر الانتشار النووي تنظمه الأمم المتحدة، إلى أن السعودية تدعم كل الجهود الرامية إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي.

وقال الواصل إن “ممارسات إيران تعزز مخاطر الانتشار النووي” وكذلك “عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يعزز مخاطر الانتشار النووي”.

وشدد على “ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط” حيث إن “خطر انتشار السلاح النووي يهدد الشرق الأوسط والعالم”، معتبراً أن “إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية”.

كما أعرب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عن تأييد المملكة لتوسيع معاهدة حظر الانتشار النووي.