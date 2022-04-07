السعودية تدعو لدعم الاقتصاد اليمني وتحثّ على التفاوض مع الحوثيين

دخلت الهدنة في اليمن يومها الخامس بعدما دخلت حيّز التنفيذ السبت 2 نيسان، وقد شهدت هذه الهدنة خروقات طفيفة وانعكست ايجايا على الأوضاع الأمنية في البلاد.

في هذا لاطار، رحّبت السعودية اليوم الخميس، بقرار الرئيس اليمني نقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي جديد، وحثّت المجلس على بدء مفاوضات مع جماعة الحوثي، وقالت إنها سترتب دعما بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاقتصاد البلد الذي مزّقته الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ الرياض ستقدم ملياري دولار بينما سيأتي مليار دولار آخر من الإمارات، وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

كذلك، دعت الرياض إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية.

وأشارت الوكالة الى انّ المملكة تحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني على بدء التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص، هانز جروندبرج، قد أعلن أنّ الهدنة التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أدّت إلى انخفاض كبير في العنف في البلاد، مع حدوث بعض الانتهاكات الطفيفة فقط في مأرب.

وقال جروندبرج “هذه أول هدنة على مستوى اليمن على مدى السنوات الست الماضية. لحظة ثمينة ومحفوفة بالمخاطر. على مدى أكثر من سبع سنوات عانى اليمنيون من خسائر لا يمكن تصورها وظروف معيشية صعبة للغاية. الصراع يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية، من الأسواق إلى الطرق إلى المدارس والمحاكم والمستشفيات والمنازل. هذه الهدنة تتيح كوة صغيرة لكنها مهمة للبدء في تغيير هذا الواقع الصعب”.