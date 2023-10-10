السعودية تدعو لعقد اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي

أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، الثلاثاء، بأن المملكة دعت لعقد اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.

ودانت منظمة التعاون الإسلامي”العدوان على غزة”، محملة “إسرائيل مسؤولية تجاهل القرارات الدولية”.

وفي وقت سابق، شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المملكة العربية السعودية على المواقف الثابتة والجهود التي تبذلها، للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس محمود عباس وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وقد أكد ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.

كما أكد أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

ونقل بيان عن الرئيس عباس القول إنه يقدر عاليا الجهود التي تبذلها السعودية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته.

كما أكد ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي آخر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

وفي سياق متصل، اتفق ولي العهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة.

يأتي ذلك في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين بعدما شنت فصائل فلسطينية هجوما مباغتا على بلدات ومستوطنات إسرائيلية يوم السبت الماضي ردت عليه إسرائيل بعملية عسكرية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين وإصابة الآلاف.