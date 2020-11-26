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السعودية تدعو لوضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات

منذ 16 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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أكدت السعودية حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الشعب اليمني ، مشددة على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام في اليمن .

شدد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، خلال لقائه أمس الأربعاء مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حرص المملكة على استقرار وأمن اليمن.

كما أكد تمسك قيادة المملكة بتحقيق الإنماء للشعب اليمني، والمضي قدماً بتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.

وكان الرئيس اليمني أكد بدوره سابقا أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في هزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة.

تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

إلى ذلك، أشاد بجهود المملكة التي ترعى هذا الاتفاق وآلية تسريعه، مؤكداً ثقته في إنجاح اتفاق الرياض، ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني.

يذكر أن السعودية كانت قدمت آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

    المصدر :
  • العربية

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