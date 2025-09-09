الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تدين "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر" لسيادة قطر

منذ 6 دقائق
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإسرائيلي “الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة”.

وأكدت السعودية “تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية”.

وطالبت المملكة “المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الأثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة”.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، ظهر الثلاثاء.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش والشاباك “هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس”.

وجاء في البيان: “قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم الإسرائيلي.

كما ذكرت وسائل إعلام قطرية أن وفد حركة “حماس” نجا من محاولة استهداف إسرائيلية نفذت في العاصمة القطرية، الدوحة.

    المزيد من أخبار العالم

    رجل يسير بالقرب من مبنى متضرر، عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز
    هل نجا وفد حماس في الدوحة من الهجوم الإسرائيلي؟
    البورصة في الخليج
    تباين أداء بورصات الخليج في ختام التعاملات
    الشيخ عبدالله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي
    وزير الخارجية الإماراتي: تضامننا الكامل مع قطر الغالية

    الأكثر قراءة

    الانتفاخ - تعبيرية
    6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: الآتي أعظم
    علم لبنان ودول خليجية
    نظرة خليجية إيجابية للبنان.. سلاح حزب الله انتهى وقته