السعودية تدين محاولات إسرائيل لتصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية

دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، محاولات السلطات الإسرائيلية لتقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال تصنيفها كمنظمة “إرهابية”.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن إسرائيل، بصفتها دولة احتلال، يجب أن تلتزم بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.

وشددت الخارجية على أن سياسات السلطات الإسرائيلية تجاه “الأونروا” تسعى إلى رفع الحصانة عن منسوبي الوكالة الذين يقومون بواجبهم الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت وكالة “الأونروا” قد حذرت في وقت سابق اليوم من أن تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة يهدف إلى “القضاء عليها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وصرح المتحدث باسم “الأونروا” عدنان أبو حسنة في حوار مع RT بأن تصنيف إسرائيل للوكالة كمنظمة إرهابية يعد تطورًا خطيرًا لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة، ويعكس نوايا إسرائيلية لوقف عمل الوكالة في غزة والضفة الغربية والقدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت من وكالة “الأونروا” إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح شرقي القدس خلال 30 يومًا بداعي “استخدام الأرض بدون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”.

كما صدق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على تصنيف وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة كـ”منظمة إرهابية”، ما يعني وقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الوكالة، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل.