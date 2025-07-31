السعودية ترحب بإعلان كندا ومالطا نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا نية بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان لها: “تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام”.

في وقت سابق، أعلنت كل من مالطا وكندا عزمهما الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر..

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في 25 يوليو أن حكومة ألمانيا لا تخطط للاعتراف بفلسطين على المدى القريب.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” برئاسة سعودية – فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.