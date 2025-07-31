الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية ترحب بإعلان كندا ومالطا نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 1:15 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا نية بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان لها: “تُشيد المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوات الجادة الداعمة للسلام”.

في وقت سابق، أعلنت كل من مالطا وكندا عزمهما الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر..

وفي 24 يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. بينما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في 25 يوليو أن حكومة ألمانيا لا تخطط للاعتراف بفلسطين على المدى القريب.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” برئاسة سعودية – فرنسية مشتركة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يحضران مؤتمراً صحفياً عقب محادثاتهما في موسكو، روسيا، 31 يوليو 2025. رويترز
    لافروف للشيباني: نتطلع لاستقبال الشرع في موسكو ونسعى لتقوية العلاقات مع سوريا
    مين أونغ هلينغ. رويترز
    ميانمار تشكل لجنة برئاسة قائد الجيش لإجراء انتخابات
    رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز
    المؤشر نيكي الياباني يصعد بعد قرار متوقع من البنك المركزي

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل يُقنِع برّي "الحزب"؟