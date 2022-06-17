السعودية ترحّب بقرار المحكمة الخاصة بلبنان... ممارسات "الحزب" تسببت بفوضى غير مسبوقة

رحّبت المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق عملاء من ميليشيا حزب الله، معتبرة أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بالإجماع ضد عملاء ميليشيا حزب الله إحقاق للعدالة.

ودعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه ضد ممارسات حزب الله. وقالت: “ممارسات ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران تسببت بفوضى غير مسبوقة بلبنان”.

يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت الخميس الحكم على عضوين في حزب الله بالسجن مدى الحياة في إطار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005 في بيروت.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ “غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها”.

وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا. وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من آذار الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.