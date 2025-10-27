الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
السعودية ترسي 5 مشروعات طاقة متجددة واستثمارات تتجاوز ملياري دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، اليوم الاثنين، أعلنت عن ترسية خمسة مشرعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية 4.5 جيجاوات وباستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال (2.40 مليار دولار).

ونقلت الوكالة الرسمية عن الشركة القول إن هذه المشروعات مُنحت لمصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، وتوتال إنرجيز وشركة إلكتريسيتي دو فرانس وغيرها.

وأضافت الوكالة أن المشروعات الخمسة هي “مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية”.

    المصدر :
  • رويترز

