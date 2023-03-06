السعودية ترفع أسعار بيع النفط العربي الخفيف لآسيا

قالت شركة أرامكو السعودية، الأحد، إن السعودية رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الثاني في أبريل إلى 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وتتماشى زيادة السعر، والتي تزيد 50 سنتا للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر مارس آذار، مع مسح لرويترز في الوقت الذي رفعت فيه مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الصين التوقعات بارتفاع الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وحددت الصين هدفا لنمو اقتصادي متواضع يبلغ نحو خمسة في المئة لهذا العام في مؤتمرها السنوي لنواب الشعب الصيني. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أحد أضعف أداء له منذ عشرات السنين العام الماضي عندما نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة فقط.

وفوجئت السوق بتحديد السعودية أسعار الخام العربي الثقيل. وبلغ سعر البيع الرسمي للخام العربي الثقيل 0.75 دولار للبرميل أعلى من متوسط عمان/ دبي بارتفاع 2.5 دولار للبرميل عن مارس آذار.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، حددت السعودية أكبر مصدر للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند دولار واحد للبرميل فوق سعر خام برنت في أبريل نيسان بزيادة 50 سنتا عن سعره في مارس.

وفي غضون ذلك، تم رفع سعر الخام العربي الخفيف إلى البحر المتوسط 30 سنتا عن الشهر الماضي إلى 0.80 دولار مقابل خام برنت في أبريل نيسان.