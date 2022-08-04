الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا

منذ 6 دقائق
ارتفاع صادرات النفط السعودية

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم

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رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في سبتمبر أيلول إلى مستويات قياسية على الرغم من انخفاض هوامش التكرير.

وذكرت مصادر مطلعة أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل سبتمبر أيلول زاد 50 سنتا للبرميل مقارنة بأغسطس آب، إلى علاوة قدرها 9.80 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وهو ما يتجاوز علاوة مايو أيار القياسية السابقة التي بلغت 9.35 دولار للبرميل.

جاءت الزيادة أقل من توقعات السوق بارتفاع يتراوح بين 70 سنتا ودولار واحد للبرميل.

وقال متعامل مقيم في سنغافورة “الآن أصبحت جميع درجات الخام أرخص، لذا تحتاج السعودية إلى جعل أسعارها تنافسية، وإلا فإن التجار سيأخذون الشحنات الفورية (بدلا من) النفط السعودي”.

وتراجعت هوامش الربح في مصافي التكرير الآسيوية التي تعالج خام دبي بنسبة تصل إلى 96 بالمئة في يوليو تموز، متأثرة باحتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي وضعف الطلب على الوقود.

وزاد سعر البيع الرسمي للخام العربي الفائق الخفيف 30 سنتا إلى 10.95 دولار للبرميل، وللخام العربي المتوسط 60 سنتا إلى 7.75 دولار للبرميل، وكلاهما مستويان قياسيان.

    المصدر :
  • رويترز

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