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السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام إلى "مليون شخص" من داخل المملكة وخارجها

9 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 4:39 صباحًا
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

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رفعت السلطات السعودية عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة، قولها ليلة السبت، إنه سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن فتح برنامج التأشيرة عند الوصول، الذي يسمح بدخول حاملي التأشيرات السارية المفعول من الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة “شنغن”.

وجاءت هذه الخطوة بعد رفع المملكة لجميع قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا، ومعها عادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل الجائحة.

ويمكن لحاملي إحدى التأشيرات الثلاث، والمسافرين عبر إحدى الناقلات الجوية الوطنية “الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل” الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 12 شهرا عند الوصول إلى المملكة، من دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

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