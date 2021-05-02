السعودية ترفع قيود سفر مواطنيها للخارج بدءا من 17 أيار‎

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من صباح يوم الإثنين، الموافق 17 مايو/ أيار المقبل.

وقال إن الفئات المسموح لها بالسفر، هي المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح كورونا كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).‎

كما سُمح للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا بالسفر، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر على إصابتهم بالفيروس، وكذلك المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدّموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.‎

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.‎

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي. ‎

وحثت وزارة الداخلية المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى؛ تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من قبل الجهات المختصة، بحسب “إرم نيوز”.