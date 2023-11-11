السعودية تستضيف قمة عربية إسلامية غير عادية "السبت" من أجل غزة

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان في وقت متأخر (الجمعة 10-11-2023) إن المملكة ستستضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض غدا السبت.

وكان من المقرر أن تستضيف السعودية قمتين غير عاديتين، هما قمة منظمة التعاون الإسلامي وقمة جامعة الدول العربية غدا السبت.

وورد في البيان أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة”.

وأضاف “يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة”.

وذكر البيان أن هذا القرار اتخذ بعد تشاور المملكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.