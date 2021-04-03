السعودية تستعد لموسم العمرة في رمضان بإجراءات جديدة

كشف نائب وزير الحج السعودي، عبد الفتاح مشاط، عن سلسلة من الشروط والاسعدادات التي اعتمدتها الوزارة لاستقبال موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم، لافتاً إلى أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

وأشار مشاط إلى أن السلطات السعودية قدمت اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع العاملين في الحرم المكي ضمن إجراءات الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان وفقاً لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، القاضي بتحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما نقله موقع قناة العربية.

في ذات السياق، شدد “مشاط” على أن الوزراة وضعت الاشتراطات الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام، من خلال إجراءات استباقية سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين خلال شهر الصوم.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، شددت على أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كاشفةً أن أعداد الحالات النشطة والحرجة لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 410 حالات مؤكدة وتعافي 366 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4051 حالة، منها 617 حالة حرجة.

وشملت الإجراءات تعليق سفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع والاعتكاف، بالإضافة إلى منع إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، على أن تتولى هيئة الصحة العامة تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم الخارجية تجهيز مسبق والانتظار في السيارة.