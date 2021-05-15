السعودية تسجل أدنى مستوى من إصابات كورونا منذ شهر

أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، ما يمثل أقل حصيلة منذ 11 أبريل، كما رصدت المملكة 13 وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 837 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 432269 حالة، بينها 8363 نشطة، و1331 حرجة.

وتمثل حصيلة اليوم أقل ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ 11 أبريل، وتأتي بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 11 مايو 999 حالة، وفي 12 مايو 1020، وفي 13 مايو 1116، وفي 14 مايو 927.

وأفادت وزارة الصحة برصد 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7147 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 11 مايو 13 حالة، وفي 12 مايو كذلك 13، وفي 13 مايو 11، وفي 14 مايو 12 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد-19” في المملكة وصل إلى 416759 شخصا، بعد تسجيل 1012 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية.