الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر

14 - ديسمبر - 2021
المسجد الحرام في مكة المكرمة

المسجد الحرام في مكة المكرمة

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة ​الحج​ والعمرة ​السعودية​، أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة و​الصلاة​ في الحرمين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق. وأوضحت أن ذلك يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”.

وفي ما يخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت في بيان، على أنه يجب عليهم تسجيل إثبات ​اللقاح​ في منصة “مقيم” قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا” بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة. أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد أفادت الحج والعمرة بأنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة “قدوم” قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي “توكلنا واعتمرنا” بعد الوصول إلى المملكة.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
    المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين
    قمة رباعية تجمع تركيا مع الناتو وفنلندا والسويد الثلاثاء.. اليكم التفاصيل
    ضحية وثلاثة إصابات في عملية طعن بكندا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟