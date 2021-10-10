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السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا لدخول المنشآت الحكومية

10 - أكتوبر - 2021
الشرطة السعودية

الشرطة السعودية

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

وسجلت السعودية نحو 547.532 إصابة منذ تفشي الوباء، فيما بلغت حالات الوفاة 8.743.

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