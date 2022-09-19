السعودية تشتري نحو 556 ألف طن من القمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في السعودية، الاثنين إنها اشترت نحو 556 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

تم الشراء بمتوسط سعر 371.61 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وأغلقت المناقصة التي طلبت قمحا صلدا بمحتوى بروتين 12.5 بالمئة الجمعة، وهو مطلوب للوصول في فترات من العاشر من نوفمبر تشرين الثاني إلى 25 فبراير شباط 2023 إلى عدة موانئ.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب في بيان إن المناشئ المعروضة هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا مع إمكانية اختيار البائع للمصدر.