الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تشتري نحو 556 ألف طن من القمح

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 2:11 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في السعودية، الاثنين إنها اشترت نحو 556 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

تم الشراء بمتوسط سعر 371.61 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وأغلقت المناقصة التي طلبت قمحا صلدا بمحتوى بروتين 12.5 بالمئة الجمعة، وهو مطلوب للوصول في فترات من العاشر من نوفمبر تشرين الثاني إلى 25 فبراير شباط 2023 إلى عدة موانئ.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب في بيان إن المناشئ المعروضة هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا مع إمكانية اختيار البائع للمصدر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين - روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين يرد على ادعاءات أوكرانيا ويصفها بالـ"كذبة"
الراحلة الملكة اليزابيث والملك تشارلز الثالث
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
انطلاق الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث
تحسن الليرة السورية أمام الدولار
سوريا.. خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العلم الاماراتي
الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
ميليشيا حزب الله
ماذا وراء الأسراب الكبيرة للطائرات الوافدة من العراق؟!
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية