السعودية تضم لقاح موديرنا إلى اللقاحات المعتمدة

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، الجمعة، اعتماد لقاح “موديرنا” للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 4 لقاحات.

وأوضحت الوزارة أن لقاح “موديرنا” يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما.

وأكدت أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وافقت على تسجيل لقاح “موديرنا” ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

كما حثت الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

انضم لقاح "موديرنا" إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهو آمن وفعّال بإذن الله للوقاية والحماية من الفيروس. pic.twitter.com/kBDGGtmXYr — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 16, 2021