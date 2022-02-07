السعودية تطبق إجراءات جديدة على الراغبين بأداء “العمرة”

أعلنت السلطات السعودية، عن تطبيق إجراءات جديدة على الراغبين بدخول المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظاً على زوار بيت الله الحرام.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراته، “يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفايروس كورونا لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية”.

وأفادت بأنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022

وتشترط مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)

ألزمت السعودية جميع القادمين إليها بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص ((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلي المملكة أو الدخول إليها.

ولكن يستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

فيما يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلي المملكة أو الدخول إليها – بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 712644 حالة مؤكدة، بزيادة 3747 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 4083 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 670780 حالة، (94% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8957 حالة وفاة.